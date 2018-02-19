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Наличные курсы валют: данные на 10:00

19.02.2018 10:09
В понедельник, 19 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,00 коп до 26,9280 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,93 коп - до 27,3720 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,48 коп и составляет 33,3295 грн, средний курс продажи - упал на 18,63 коп до 34,1060 грн. Продать евро дороже можно за 33,55 грн, купить дешевле - за 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,1  коп и составляет 4,307 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,881грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9280

27,3720

0,4307

0,4881

33,3295

34,1060

Медиана

27,0000

27,3500

0,4525

0,4870

33,3750

34,1600


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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