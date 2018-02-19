Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,93 коп - до 27,3720 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.
Средний курс покупки евро упал на 9,48 коп и составляет 33,3295 грн, средний курс продажи - упал на 18,63 коп до 34,1060 грн. Продать евро дороже можно за 33,55 грн, купить дешевле - за 33,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,1 коп и составляет 4,307 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,881грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9280
|
27,3720
|
0,4307
|
0,4881
|
33,3295
|
34,1060
|
Медиана
|
27,0000
|
27,3500
|
0,4525
|
0,4870
|
33,3750
|
34,1600
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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