Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 19 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,00 коп до 26,9280 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,93 коп - до 27,3720 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,48 коп и составляет 33,3295 грн, средний курс продажи - упал на 18,63 коп до 34,1060 грн. Продать евро дороже можно за 33,55 грн, купить дешевле - за 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,1 коп и составляет 4,307 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,881грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9280 27,3720 0,4307 0,4881 33,3295 34,1060 Медиана 27,0000 27,3500 0,4525 0,4870 33,3750 34,1600



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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