Межбанк открылся котировками доллара 27,02/27,07
19.02.2018 10:40
В понедельник, 19 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,02/27,07 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4789/0,4804.
Торги по евро начались с котировок 33,5372/33,5965.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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