Индустриалбанк увеличил капитал и меняет прописку

Акционеры Индустриалбанка решили увеличить капитал и переехать в Киев

Общее собрание участников Индустриалбанка и Экспресс-банка 14 февраля в Запорожье приняло решение увеличить капитал Индустриалбанка и сменить адрес регистрации.

"На собрании были утверждены изменения в Устав Индустриалбанка - как банка-правопреемника, касающиеся увеличения уставного капитала, правопреемства Индустриалбанка по всем обязательствам Экспресс-Банка и изменения местонахождения банка", - сказано в сообщении.

Уставной капитал банка после завершения всех юридических процедур регистрации составит 856 565 811,50 грн. Он разделен на 260 354 350 штук простых именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 3,29 грн за одну акцию.

Принято решение об изменении адреса местонахождения банка на новый г. Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/7 вместо г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 39-д.

"Интеграция банков оптимальным путем стала возможной благодаря упрощенной системе объединения банков, которую обеспечил Национальный банк Украины. За год при поддержке НБУ мы прошли сложный многоэтапный процесс создания сильного единого банка и сейчас завершаем процедуру внесением необходимых изменений в Устав банка", - отметил Михаил Букреев, председатель правления Индустриалбанка.

Впервые об объединении двух банков Букреев заявил в феврале 2017 года. В начале августа прошлого года акционеры утвердили план реорганизации Экспресс-банка и присоединения его к Индустриалбанку, а также определили состав правления объединенного финансового учреждения. 18 августа 2017 НБУ одобрил присоединение Экспресс-банка к Индустриалбанку. С 1 декабря 2017 работает единый банк - Индустриалбанк, сеть отделений которого насчитывает 105 точек продаж в 66 городах Украины, а количество банкоматов составляет 319 единиц по всей стране.

Основные владельцы Индустриалбанка - Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая, им принадлежит около 70% в уставном капитале Индустриалбанка.

Индустриалбанк (г. Запорожье), основан в 1990 году - универсальный банк с частным капиталом. По классификации НБУ входит в третью группу банков. Индустриалбанк является правопреемником всех прав и обязательств Экспресс-Банка, объединение с которым завершилось 1 декабря 2017 года.

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