ПриватБанк предупредил о фейковом мобильном банкинге для Android

Мошенники пытаются украсть данные клиентов пяти крупных банков

Пресс-служба ПриватБанка рассказала о фейковом приложении для смартфонов на Android, с помощью которого мошенники воруют персональные данные владельцев карт разных украинских банков.



Приложение "Универсальный мобильный банкинг" появилось в Google Play 14 февраля. Согласно описанию, создатели программы обещают пользователям удаленный доступ к банковским услугам одновременно ПриватБанка, Ощадбанка, Альфа-Банка, ОТП Банка и Райффайзен Банка Аваль.

Фото: facebook.com/InnaMuzychuk371

По данным пресс-секретаря Привата Инны Музычук, за первые три дня приложение было скачано 5 тысяч раз. Система запрашивает у пользователей подробные личные данные, в том числе CVV код банковской карты.



Ранее ПриватБанк предупреждал о еще одно схеме массовго фишинга данных клиентов под предлогом подачи коллективного иска к банку по выдуманным поводам.