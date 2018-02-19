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ПриватБанк предупредил о фейковом мобильном банкинге для Android

19.02.2018 11:37
Мошенники пытаются украсть данные клиентов пяти крупных банков
Фото: Лига/Андрей Гудзенко

Пресс-служба ПриватБанка рассказала о фейковом приложении для смартфонов на Android, с помощью которого мошенники воруют персональные данные владельцев карт разных украинских банков.

Приложение "Универсальный мобильный банкинг" появилось в Google Play 14 февраля. Согласно описанию, создатели программы обещают пользователям удаленный доступ к банковским услугам одновременно ПриватБанка, Ощадбанка, Альфа-Банка, ОТП Банка и Райффайзен Банка Аваль.

Фото: facebook.com/InnaMuzychuk371

По данным пресс-секретаря Привата Инны Музычук, за первые три дня приложение было скачано 5 тысяч раз. Система запрашивает у пользователей подробные личные данные, в том числе CVV код банковской карты.

Ранее ПриватБанк предупреждал о еще одно схеме массовго фишинга данных клиентов под предлогом подачи коллективного иска к банку по выдуманным поводам. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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