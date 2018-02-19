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Наличные курсы валют: данные на 12:00

19.02.2018 12:08
В понедельник, 19 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 9,43 коп до 26,9423 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,33 коп - до 27,3560 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,33 коп и составляет 33,3210 грн, средний курс продажи - упал на 22,73 коп до 34,0650 грн. Продать евро дороже можно за 33,55 грн, купить дешевле - за 33,78 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8  коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,877грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9423

27,3560

0,4376

0,4877

33,3210

34,0650

Медиана

27,0000

27,3500

0,4550

0,4870

33,3500

34,0750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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