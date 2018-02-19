Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 19 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 9,43 коп до 26,9423 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,33 коп - до 27,3560 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,33 коп и составляет 33,3210 грн, средний курс продажи - упал на 22,73 коп до 34,0650 грн. Продать евро дороже можно за 33,55 грн, купить дешевле - за 33,78 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,877грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9423 27,3560 0,4376 0,4877 33,3210 34,0650 Медиана 27,0000 27,3500 0,4550 0,4870 33,3500 34,0750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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