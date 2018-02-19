Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,33 коп - до 27,3560 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 10,33 коп и составляет 33,3210 грн, средний курс продажи - упал на 22,73 коп до 34,0650 грн. Продать евро дороже можно за 33,55 грн, купить дешевле - за 33,78 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,877грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9423
|
27,3560
|
0,4376
|
0,4877
|
33,3210
|
34,0650
|
Медиана
|
27,0000
|
27,3500
|
0,4550
|
0,4870
|
33,3500
|
34,0750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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12057
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5773
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3410
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3403
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3336