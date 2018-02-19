Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 19 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,02/27,07*, к 12:00 котировки составили 26,99/27,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,99, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,03, максимальные - 27,09.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4789/0,4804, к 12:00 котировки составили 0,4782/0,4792.



Торги по евро начались с котировок 33,5372/33,5965, к 12:00 котировки составили 33,5026/33,5523.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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