Укрэксимбанк готовится к выпуску гривневых еврооблигаций

20 и 21 февраля в Европе пройдут роуд-шоу, посвященные размещению

Государственный Укрэксимбанк намерен выпустить 5-летние гривневые еврооблигации (LPN, loan participation notes), 20 и 21 февраля лид-менеджеры выпуска британские Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc проведут в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне роуд-шоу, посвященные будущей эмиссии, пишет Finclub.



Банк сообщил только предварительные параметры выпуска - объем и размер купона по LPN, а также целевое назначение привлеченных средств пока не уточняются. Само размещение проведет британская компания Biz Finance Plc, созданная Укрэксимбанком специально под этот проект.



Выплата купонного дохода и погащение бумаг будут проходить в долларах с привязкой к официальному курсу НБУ на момент отчетного платежа.



В 2015 году Укрэксимбанк провел реструктуризацию трех выпусков еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд. Погашение бумаг было отсрочено на 7 лет - на 2022, 2023 и 2025 гг.



2017 год госбанк закончил с прибылью 929,4 млн грн.