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Укрэксимбанк готовится к выпуску гривневых еврооблигаций

19.02.2018 12:59
20 и 21 февраля в Европе пройдут роуд-шоу, посвященные размещению

Государственный Укрэксимбанк намерен выпустить 5-летние гривневые еврооблигации (LPN, loan participation notes), 20 и 21 февраля лид-менеджеры выпуска британские Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc проведут в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне роуд-шоу, посвященные будущей эмиссии, пишет Finclub.

Банк сообщил только предварительные параметры выпуска - объем и размер купона по LPN, а также целевое назначение привлеченных средств пока не уточняются. Само размещение проведет британская компания Biz Finance Plc, созданная Укрэксимбанком специально под этот проект.

Выплата купонного дохода и погащение бумаг будут проходить в долларах с привязкой к официальному курсу НБУ на момент отчетного платежа.

В 2015 году Укрэксимбанк провел реструктуризацию трех выпусков еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд. Погашение бумаг было отсрочено на 7 лет - на 2022, 2023 и 2025 гг.

2017 год госбанк закончил с прибылью 929,4 млн грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укрэксимбанк, евробонды
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