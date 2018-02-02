Курсы валют НБУ на 02.02.2018

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки

На 2 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2786,9462 грн за $100;

3472,2563 грн за 100 евро;

4,9536 грн за 10 руб РФ.



На 1 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2784,3493 грн за $100;

3468,4639 грн за 100 евро;

4,9558 грн за 10 руб РФ.



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