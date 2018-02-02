Официальные курсы банковских металлов на 02.02.2018

Нацбанк Украины установил на 2 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 373827,03 грн;

серебро - 4790,76 грн;

платина - 279530,70 грн;

палладий - 292908,05 грн.

Напомним, на 1 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 374508,90 грн;

серебро - 4797,43 грн;

платина - 279548,67 грн;

палладий - 301545,03 грн.

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