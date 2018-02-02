Наличные курсы валют: данные на 11:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,40 коп - до 28,0980 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,92 коп и составляет 34,3735 грн, средний курс продажи - вырос на 15,20 коп до 35,0890 грн. Продать евро дороже можно за 34,7 грн, купить дешевле - за 34,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,9 коп и составляет 4,451 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 5,029 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7225
|
28,0980
|
0,4451
|
0,5029
|
34,3735
|
35,0890
|
Медиана
|
27,7500
|
28,1000
|
0,4705
|
0,5000
|
34,3750
|
35,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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