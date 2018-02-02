Наличные курсы валют: данные на 11:00

В пятницу, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,72 коп до 27,7225 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,40 коп - до 28,0980 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,92 коп и составляет 34,3735 грн, средний курс продажи - вырос на 15,20 коп до 35,0890 грн. Продать евро дороже можно за 34,7 грн, купить дешевле - за 34,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,9 коп и составляет 4,451 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 5,029 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7225 28,0980 0,4451 0,5029 34,3735 35,0890 Медиана 27,7500 28,1000 0,4705 0,5000 34,3750 35,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.