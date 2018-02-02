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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

02.02.2018 12:23
В пятницу, 2 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,88/27,91*, к 12:00 котировки составили 27,85/27,88

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,85, максимальные - 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,88, максимальные - 27,95.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4970/0,4979, к 12:00 котировки составили 0,4946/0,4955.

Торги по евро начались с котировок 34,8667/34,9042,  к 12:00 котировки составили 34,7679/34,8053.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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