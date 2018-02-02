Клиенты 41 банка проводили сомнительные операции - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
На 1 января в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
"Вместе с тем в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабные финансовые операции клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и 7 млн евро", - сообщает регулятор.
В Нацбанке отмечают, что наибольшее количество (более 90%) составляют сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.
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