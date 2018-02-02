НБУ усовершенствовал механизм гарантирования операций в валюте

Банки откажутся от использования бумажных документов при оформлении операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Изменениями предусматривается:

отказ от использования бумажных документов при оформлении банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;

адаптация его нормы к международной практике осуществления банками операций по гарантиям;

учет новых тенденций на рынке и осовременивание регулирования операций по гарантиям.



Новая редакция этого документа утверждена постановлением правления НБУ N5 от 25 января. Его готовили в рамках сотрудничества НБУ, Национальной ассоциации банков и Международной торговой палаты над реализацией проекта Paperless.



Среди нововведений, утвержденных в рамках проекта Paperless:

уменьшение количества бумажных документов, используемых при оформлении уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;

использование электронных документов на всех этапах осуществления уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;

уменьшение количества формальных инструкций в порядке работы с гарантиями;

адаптация порядка осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах современной международной практики осуществления операций по гарантиям;

соблюдение банками, которые предоставляют гарантии в качестве обеспечения тендерного предложения в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", требований к обеспечению тендерного предложения, установленных нормативно-правовым актом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере публичных закупок.



Нормы положения распространяются на все банки, которые принимают участие в осуществлении таких операций.



Постановление вступает в силу с завтрашнего дня, 3 февраля, кроме нормы о выполнении требований к обеспечению тендерного предложения.



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