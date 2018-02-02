Межбанк закрылся котировками доллара 27,845/27,875
02.02.2018 17:27
В пятницу, 2 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,88/27,91, к закрытию котировки составили 27,845/27,875
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,84, максимальные - 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,87 максимальные - 27,95.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4970/0,4979, к закрытию котировки составили 0,4936/0,4945.
Торги по евро начались с котировок 34,8667/34,9042, к закрытию котировки составили 34,6141/34,6514.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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