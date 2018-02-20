Курсы валют НБУ на 20.02.2018
20.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки
На 20 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2701,1922 грн за $100;
3352,1795 грн за 100 евро;
4,7941 грн за 10 руб РФ.
На 19 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2699,0889 грн за $100;
3364,1444 грн за 100 евро;
4,7894 грн за 10 руб РФ.
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