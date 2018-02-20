Официальные курсы банковских металлов на 20.02.2018

Нацбанк Украины установил на 20 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 363742,54 грн;

серебро - 4516,39 грн;

платина - 271469,82 грн;

палладий - 280113,63 грн.

Напомним, на 19 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 366698,22 грн;

серебро - 4543,92 грн;

платина - 269638,98 грн;

палладий - 274497,34 грн.

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