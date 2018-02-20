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Наличные курсы валют: данные на 12:00

20.02.2018 12:09
Во вторник, 20 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,63 коп до 26,9360 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,73 коп - до 27,3287 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,27 коп и составляет 33,2483 грн, средний курс продажи - упал на 11,87 коп до 33,9463 грн. Продать евро дороже можно за 33,45 грн, купить дешевле - за 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,873грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9360

27,3287

0,4376

0,4873

33,2483

33,9463

Медиана

26,9650

27,3000

0,4560

0,4850

33,3000

33,9500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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