Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,73 коп - до 27,3287 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,27 коп и составляет 33,2483 грн, средний курс продажи - упал на 11,87 коп до 33,9463 грн. Продать евро дороже можно за 33,45 грн, купить дешевле - за 33,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,873грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9360
|
27,3287
|
0,4376
|
0,4873
|
33,2483
|
33,9463
|
Медиана
|
26,9650
|
27,3000
|
0,4560
|
0,4850
|
33,3000
|
33,9500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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