Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 20 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,63 коп до 26,9360 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,73 коп - до 27,3287 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,27 коп и составляет 33,2483 грн, средний курс продажи - упал на 11,87 коп до 33,9463 грн. Продать евро дороже можно за 33,45 грн, купить дешевле - за 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,873грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9360 27,3287 0,4376 0,4873 33,2483 33,9463 Медиана 26,9650 27,3000 0,4560 0,4850 33,3000 33,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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