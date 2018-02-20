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"Дочка" Сбербанка купит две гостиницы в Одессе

20.02.2018 12:15
Дочерний украинский Сбербанк купит две гостиницы в Одессе у фирмы депутата Леонида Климова

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинской "дочке" Сбербанка России покупку двух гостиниц "Черное море" в Одессе у депутата Леонида Климова. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение Сбербанку (Киев) на приобретение в собственность активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего туристическо-производственной фирме Черное море и расположенного по адресу ул. Пантелеймоновская, 25 и ул. Ришельевская, 59 в Одессе", - уточняет пресс-служба.

Туристическо-производственная фирма Черное море создана в 1997 году. Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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