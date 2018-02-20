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НБУ расширил перечень данных о финансовом состоянии банков

20.02.2018 13:05
С марта НБУ начнет ежемесячную публикацию экономических нормативов в разрезе отдельных банков
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень данных о финансовом состоянии банков и выполнении нормативов, подлежащих публикации на сайте регулятора и интернет-страницах финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее постановление НБУ N11 вступает в силу завтра, 21 февраля.

С марта регулятор начнет ежемесячную публикацию экономических нормативов в разрезе отдельных банков. Финучреждения также начнут публикацию на своих сайтах оборотно-сальдовых балансов, информации о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данных о качестве кредитного портфеля.

НБУ рассчитывает, что эти шаги будут способствовать повышению прозрачности банков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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