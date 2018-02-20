С марта НБУ начнет ежемесячную публикацию экономических нормативов в разрезе отдельных банков

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень данных о финансовом состоянии банков и выполнении нормативов, подлежащих публикации на сайте регулятора и интернет-страницах финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Соответствующее постановление НБУ N11 вступает в силу завтра, 21 февраля.



С марта регулятор начнет ежемесячную публикацию экономических нормативов в разрезе отдельных банков. Финучреждения также начнут публикацию на своих сайтах оборотно-сальдовых балансов, информации о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данных о качестве кредитного портфеля.



НБУ рассчитывает, что эти шаги будут способствовать повышению прозрачности банков.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.