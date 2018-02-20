ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 50,6 млн грн
20.02.2018 13:50
На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 34 неплатежеспособных банков
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 34 неплатежеспособных банков на общую сумму 50,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Из этой суммы 39,57 млн грн пришлось на права требования по кредитам, а 10,45 млн грн - на основные средства банков.
Кроме того, 0,42 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,15 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и т.п.), 0,01 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,001 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками.
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