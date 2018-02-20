ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 50,6 млн грн

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 34 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 34 неплатежеспособных банков на общую сумму 50,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.



Из этой суммы 39,57 млн грн пришлось на права требования по кредитам, а 10,45 млн грн - на основные средства банков.



Кроме того, 0,42 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,15 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и т.п.), 0,01 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,001 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками.



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