Латвия: Банк Гусельникова пытается испортить имидж страны
Власти Латвии обвинили руководство Norvik Banka россиянина Григория Гусельникова в том, что финучреждение портит имидж страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Это обвинение последовало за заявлением Гусельникова о том, что центробанк Латвии в лице его главы Ильмарса Римсевича якобы требовал от Norvik Banka взятку в сумме €100 тыс. Премьер-министр Латвии Марис Кучинкис на это возразил, что Гусельников и банк не предоставили никаких доказательств.
"Больше похоже на то, что это Norvik Banka и Гусельников пытаются нанести ущерб имиджу государства", - убежден Кучинкис.
Ильмарс Римсевич является фигурантом дела о взяточничестве. Он возглавлял латвийский центробанк с 2001 года, но на данный момент отстранен. Власти Латвии намерены препятствовать его возвращению на этот пост. Римсевич также входит в совет управляющих Европейского центрального банка.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен заместителем председателя совета Norvik Banka.
Гусельников вместе с Саидом Гуцериевым был одним из претендентов на покупку украинской "дочки" Сбербанка России. Саид Гуцериев - сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, основателя финансово-промышленной группы Сафмар и группы Бин. Михаил Гуцериев значится в "списке Путина".
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