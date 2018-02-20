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Латвия: Банк Гусельникова пытается испортить имидж страны

20.02.2018 14:35
Латвия обвинила Norvik Banka россиянина Гусельникова в том, что он пытается нанести ущерб имиджу страны
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Власти Латвии обвинили руководство Norvik Banka россиянина Григория Гусельникова в том, что финучреждение портит имидж страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Это обвинение последовало за заявлением Гусельникова о том, что центробанк Латвии в лице его главы Ильмарса Римсевича якобы требовал от Norvik Banka взятку в сумме €100 тыс. Премьер-министр Латвии Марис Кучинкис на это возразил, что Гусельников и банк не предоставили никаких доказательств.

"Больше похоже на то, что это Norvik Banka и Гусельников пытаются нанести ущерб имиджу государства", - убежден Кучинкис.

Ильмарс Римсевич является фигурантом дела о взяточничестве. Он возглавлял латвийский центробанк с 2001 года, но на данный момент отстранен. Власти Латвии намерены препятствовать его возвращению на этот пост. Римсевич также входит в совет управляющих Европейского центрального банка.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен заместителем председателя совета Norvik Banka.

Гусельников вместе с Саидом Гуцериевым был одним из претендентов на покупку украинской "дочки" Сбербанка России. Саид Гуцериев  - сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, основателя финансово-промышленной группы Сафмар и группы Бин. Михаил Гуцериев значится в "списке Путина".

Читайте также: Мистер Бин. Кто покупает украинскую дочку Сбербанка

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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