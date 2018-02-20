Латвия: Банк Гусельникова пытается испортить имидж страны

Латвия обвинила Norvik Banka россиянина Гусельникова в том, что он пытается нанести ущерб имиджу страны

Власти Латвии обвинили руководство Norvik Banka россиянина Григория Гусельникова в том, что финучреждение портит имидж страны. Об этом сообщает Bloomberg.



Это обвинение последовало за заявлением Гусельникова о том, что центробанк Латвии в лице его главы Ильмарса Римсевича якобы требовал от Norvik Banka взятку в сумме €100 тыс. Премьер-министр Латвии Марис Кучинкис на это возразил, что Гусельников и банк не предоставили никаких доказательств.



"Больше похоже на то, что это Norvik Banka и Гусельников пытаются нанести ущерб имиджу государства", - убежден Кучинкис.



Ильмарс Римсевич является фигурантом дела о взяточничестве. Он возглавлял латвийский центробанк с 2001 года, но на данный момент отстранен. Власти Латвии намерены препятствовать его возвращению на этот пост. Римсевич также входит в совет управляющих Европейского центрального банка.



Ранее сообщалось, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен заместителем председателя совета Norvik Banka.



Гусельников вместе с Саидом Гуцериевым был одним из претендентов на покупку украинской "дочки" Сбербанка России. Саид Гуцериев - сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, основателя финансово-промышленной группы Сафмар и группы Бин. Михаил Гуцериев значится в "списке Путина".



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