НБУ ввел для банков коэффициант покрытия ликвидности
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новый пруденциальный норматив для украинских банков - коэффициент покрытия ликвидностью или LCR (Liquidity Coverage Ratio). Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Коэффициент покрытия ликвидностью - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.
Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны будут соблюдать норматив LCR как в национальной, так и иностранной валюте, отмечает НБУ.
Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков установлено на уровне 100%. Период, необходимый для достижения этого значения, Нацбанк определит по результатам тестовых расчетов. С 1 июня 2018 расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев. С 1 декабря 2018 норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.
Определенный период времени нормативы мгновенной ликвидности (Н4), текущей ликвидности (Н5) и краткосрочной ликвидности (Н6) будут действовать одновременно с LCR.
Сейчас банки готовы к внедрению LCR, учитывая имеющийся структурный избыток ликвидности в банковском секторе и высокую доходность государственных ценных бумаг, входящих в состав высококачественных ликвидных активов.
Норматив LCR соответствует общепринятым в мире подходам оценки ликвидности и понятно для международных инвесторов.
По словам замглавы НБУ Катерины Рожковой, следующим шагом регулятора будет введение еще одного норматива - коэффициента чистого стабильного финансирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а также принятие новых стандартов организации системы управления рисками в банках Украины по управлению всеми существенными рисками, которым подвергается банк в своей деятельности, включая риск ликвидности.
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