ВТБ Банк и VS Energy договорились об урегулировании долгов
ВТБ Банк - "дочка" российского ВТБ - переуступил проблемные кредиты компаний группы VS Energy (Кировоградоблэнерго, Херсоноблэнерго и львовской гостиницы Днестр) на сумму $140 млн связанным с группой лицам. Еще $15 млн долга Одессаоблэнерго было урегулировано путем его погашения, пишет FinClub.
Группу VS Energy контролируют российские бизнесмены Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков. Бабаков включен в санкционный список США и ЕС, поскольку в 2014 году голосовал за аннексию Крыма. Евгений Гинер в Украине владеет Первым инвестиционным банком.
Одессаоблэнерго расплатилось с ВТБ Банком в конце ноября 2017 года, перечислив ему $15 млн. 19 декабря ВТБ Банк передал компании Новая финансовая компания (НФК) права требования к Кировоградоблэнерго по долгам на $32,4 млн и $52,8 млн. В тот же день задолженность Херсоноблэнерго на $42,8 млн переуступили компании Венчурные инвестиционные проекты (ВИП). Эта же компания получила права требования по кредиту гостиницы "Днестр" на $12 млн.
После этого в течение января 2018 года ВТБ Банк обратился в суды с просьбой заменить истца по его искам к заемщикам на две компании, которым он переуступил долги VS Energy - НФК и ВИП.
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