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Курсы валют НБУ на 21.02.2018

21.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 6 копеек

На 21 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2707,2945 грн за $100;
3340,8014 грн за 100 евро;
4,7900 грн за 10 руб РФ.

На 20 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2701,1922 грн за $100;
3352,1795 грн за 100 евро;
4,7941 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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