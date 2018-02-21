Курсы валют НБУ на 21.02.2018

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 6 копеек

На 21 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2707,2945 грн за $100;

3340,8014 грн за 100 евро;

4,7900 грн за 10 руб РФ.



На 20 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2701,1922 грн за $100;

3352,1795 грн за 100 евро;

4,7941 грн за 10 руб РФ.



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