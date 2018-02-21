Официальные курсы банковских металлов на 21.02.2018

Нацбанк Украины установил на 21 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 362736,85 грн;

серебро - 4485,99 грн;

платина - 272624,56 грн;

палладий - 279934,25 грн.

Напомним, на 20 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 363742,54 грн;

серебро - 4516,39 грн;

платина - 271469,82 грн;

палладий - 280113,63 грн.

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