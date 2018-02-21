Официальные курсы банковских металлов на 21.02.2018
21.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 21 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 362736,85 грн;
серебро - 4485,99 грн;
платина - 272624,56 грн;
палладий - 279934,25 грн.
Напомним, на 20 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 363742,54 грн;
серебро - 4516,39 грн;
платина - 271469,82 грн;
палладий - 280113,63 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
13717
-
12760
-
7182
-
6219
-
3727
- Идея Банк планирует увеличить объем кредитования физлиц на 18% 13:56
- Минфин до 2022 года уменьшит долю государства в банках - Данилюк 13:55
- Рост ВВП Германии ускорится до семилетнего максимума - прогноз 13:27
- Кабмин поддержал стратегию государства в банковском секторе 12:50
- Банки Украины покрыли резервами 85% проблемных кредитов 12:28