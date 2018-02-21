Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 8,02 коп - до 27,2485 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.
Средний курс покупки евро упал на 22,58 коп и составляет 33,0225 грн, средний курс продажи - упал на 23,43 коп до 33,7120 грн. Продать евро дороже можно за 33,35 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,8 коп и составляет 4,268 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп до 4,852грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8705
|
27,2485
|
0,4268
|
0,4852
|
33,0225
|
33,7120
|
Медиана
|
26,9000
|
27,2500
|
0,4465
|
0,4850
|
33,0500
|
33,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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