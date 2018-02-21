 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.96  27.38   EUR:  33.30  33.96
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют: данные на 10:00

21.02.2018 10:21
В среду, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,55 коп до 26,8705 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,02 коп - до 27,2485 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,58 коп и составляет 33,0225 грн, средний курс продажи - упал на 23,43 коп до 33,7120 грн. Продать евро дороже можно за 33,35 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,8 коп и составляет 4,268 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп до 4,852грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8705

27,2485

0,4268

0,4852

33,0225

33,7120

Медиана

26,9000

27,2500

0,4465

0,4850

33,0500

33,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров