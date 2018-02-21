Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,55 коп до 26,8705 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,02 коп - до 27,2485 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,58 коп и составляет 33,0225 грн, средний курс продажи - упал на 23,43 коп до 33,7120 грн. Продать евро дороже можно за 33,35 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,8 коп и составляет 4,268 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп до 4,852грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8705 27,2485 0,4268 0,4852 33,0225 33,7120 Медиана 26,9000 27,2500 0,4465 0,4850 33,0500 33,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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