НБУ: Решение о продлении санкций против банков РФ примет СНБО
Решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых заканчивается в марте этого года, будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет УНИАН.
НБУ в марте 2017 года по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Санкции были впоследствии утверждены СНБО и введены в действие указом президента Петра Порошенко.
"Решение о применении, отмене и внесении изменений в санкций в отношении юридических лиц, находящихся под контролем иностранного юридического лица, принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента", - указывает пресс-служба.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
13769
-
12791
-
9175
-
6282
-
3746
- Идея Банк планирует увеличить объем кредитования физлиц на 18% 13:56
- Минфин до 2022 года уменьшит долю государства в банках - Данилюк 13:55
- Рост ВВП Германии ускорится до семилетнего максимума - прогноз 13:27
- Кабмин поддержал стратегию государства в банковском секторе 12:50
- Банки Украины покрыли резервами 85% проблемных кредитов 12:28