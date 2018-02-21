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НБУ: Решение о продлении санкций против банков РФ примет СНБО

21.02.2018 10:55
Решение о продлении санкций в отношении украинских "дочек" российских банков будет принимать СНБО, сообщили в Нацбанке
Фото: пресс-служба НБУ

Решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых заканчивается в марте этого года, будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет УНИАН.

НБУ в марте 2017 года по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Санкции были впоследствии утверждены СНБО и введены в действие указом президента Петра Порошенко.

"Решение о применении, отмене и внесении изменений в санкций в отношении юридических лиц, находящихся под контролем иностранного юридического лица, принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента", - указывает пресс-служба.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Нацбанк
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