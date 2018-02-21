Регуляторы США оштрафовали банки мира на $243 млрд с 2008 года
Американские регуляторы оштрафовали банки мира на общую сумму $243 млрд с финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на отчет Keefe, Bryuette & Woods.
Большинство штрафов связаны с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов, которые они продавали до обвала американского рынка недвижимости.
Лидером по выплаченным компенсациям является Bank of America - за последние десять лет он выплатил штрафы на сумму $76,1 млрд. На втором месте с большим отрывом - JPMorgan Chase с показателем в $43,7 млрд, на третьем - Citigroup ($19 млрд).
Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank ($14 млрд) и Royal Bank of Scotland ($10,1 млрд). Более $6 млрд штрафов также уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.
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