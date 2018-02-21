2017 год украинские банки закончили с убытком 24,4 млрд грн - НБУ

Банковский сектор Украины получил убыток в результате отрицательного финрезультата четырех банков, отмечает НБУ

Убыток украинских банков в прошлом году составил 24,4 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Банковский сектор получил убыток в результате отрицательного финрезультата четырех банков, отмечает регулятор.



По результатам года операционная прибыль сектора выросла на 8% в годовом выражении - до 40,7 млрд грн.



Количество убыточных банков сократилось с 33 на конец 2016 года до 18 на конец 2017 года.



Ранее сообщалось, что убыток ПриватБанка по итогам прошлого года составил 23 млрд грн.



Другие государственные банки закончили 2017 год в плюсе: Ощадбанк получил 558,5 млн грн, Укргазбанк - 623,8 млн грн, Укрэксимбанк - 929,4 млн грн,



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