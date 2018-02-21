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Наличный доллар педешевел на 12 коп, наличный евро – на 28 коп

21.02.2018 12:07
В среду, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 8,70 коп до 26,8490 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 12,57 коп - до 27,2030 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,04 грн.

Средний курс покупки евро упал на 26,07 коп и составляет 32,9877 грн, средний курс продажи - упал на 28,77 коп до 33,6587 грн. Продать евро дороже можно за 33,35 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,343 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп до 4,843грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8490

27,2030

0,4343

0,4843

32,9877

33,6587

Медиана

26,8500

27,2000

0,4500

0,4850

33,0000

33,6450


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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