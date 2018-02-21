Наличный доллар педешевел на 12 коп, наличный евро – на 28 коп
Средний курс продажи американской валюты упал на 12,57 коп - до 27,2030 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,04 грн.
Средний курс покупки евро упал на 26,07 коп и составляет 32,9877 грн, средний курс продажи - упал на 28,77 коп до 33,6587 грн. Продать евро дороже можно за 33,35 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,343 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп до 4,843грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8490
|
27,2030
|
0,4343
|
0,4843
|
32,9877
|
33,6587
|
Медиана
|
26,8500
|
27,2000
|
0,4500
|
0,4850
|
33,0000
|
33,6450
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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