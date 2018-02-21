Доля госбанков в Украине выросла до рекордных 55%

Нацбанк обеспокоен ростом доли государственых банков в Украине

Доля государственных банков в украинской банковской системе подскочила до рекордных 55%. Об этом сообщает FinClub.



"Что нас беспокоит в динамике изменений банковского сектора, так это рост доли государственных банков. Она выросла на 3,5 п.п. по показателю чистых активов. По вкладам населения прирост составил 3 п.п. Это не то, что мы хотим наблюдать", - сказал директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.



В НБУ хотели бы видеть противоположный тренд. "Мы хотим, чтобы доля госбанков постепенно снижалась. Мы ожидаем презентацию стратегии развития госбанков от Минфина, в которой, как мы надеемся, будет четко определено, каким образом будут развиваться госбанки в следующие несколько лет и как государство сокращает свое присутствие в банковском секторе. Это долгосрочная цель, которую разделяет и Нацбанк, и Минфин, и Кабмин", - подчеркнул Ваврищук.



Доля госбанков по активам выросла за 2017 год с 51,3% (на момент национализации ПриватБанка) до 54,9% за счет дальнейшей докапитализации госбанков на 71 млрд грн.



Доля чистых кредитов в госбанках выросла с 35% до 39%, а доля депозитов населения - с 59% до 62%.



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