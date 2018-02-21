Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 21 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,00/27,03*, к 12:00 котировки составили 26,97/27,00

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,97, максимальные - 27,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4766/0,4774, к 12:00 котировки составили 0,4762/0,4771.



Торги по евро начались с котировок 33,2721/33,3090, к 12:00 котировки составили 33,2540/33,2910.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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