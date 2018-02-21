Идея Банк планирует увеличить объем кредитования физлиц на 18%

Объем кредитования физлиц будет увеличен за счет расширения каналов продаж, выхода на новые клиентские сегменты и развития продуктовой линейки

Наблюдательный совет Идея Банка утвердил стратегию развития банка на 2018 - 2020 годы, которой предусмотрено увеличение объема кредитования физлиц на 18% в 2018 году.

Согласно стратегии, приоритетными направлениями развития Идея Банк в 2018 году являются кредитование наличными и выпуск кредитных карт, а также развитие удаленных каналов продаж, в частности, онлайн - сервисов, и повышение их эффективности. Также банк планирует нарастить объемы кредитования МСБ в два раза.

Объем кредитования физлиц будет увеличен за счет расширения каналов продаж, выхода на новые клиентские сегменты и развития продуктовой линейки. В 2017 году Идея Банк выпустил 35 тыс. кредитных карт, в 2018 году банк намерен увеличить выпуск таких карт в полтора раза. В целом в 2017 году Идея Банк увеличил объем продаж кредитных продуктов в 1,4 раза.

"В текущем году Идея Банк планирует запустить ряд новых продуктов. В частности, банк разрабатывает новый продукт home equity, который предусматривает кредитование под залог недвижимости. На сегодняшний день мы имеем достаточно опыта и компетенций для внедрения такого продукта. Знаем, как удерживать риски на приемлемом уровне и делать продукты интересными для потребителей. В поле зрения находится и автокредитование, в котором мы имеем хороший опыт, но ждем активизации рынка", - сказал глава Правления Идея Банк Михаил Власенко.

Собственная региональная сеть банка насчитывает 82 отделения, которые покрывают все областные центры Украины. Идея Банк сотрудничает с десятью банками-партнерами и осуществляет продажи через более чем 2,4 тыс. партнерских торговых точек.

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