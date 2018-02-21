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Банки Украины покрыли резервами 85% проблемных кредитов

21.02.2018 12:28
Уровень покрытия проблемных кредитов резервами в банках высокий, отмечает Нацбанк
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинские банки покрыли резервами 85% проблемных кредитов. Об этом сообщает FinClub.

На текущий момент уровень покрытия проблемных кредитов резервами высокий и составляет 85%, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

НБУ ожидает, что данный показатель вырастет после того, как банки доформируют резервы в результате перехода на МСФО 9 "Финансовые инструменты".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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