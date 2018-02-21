Кабмин поддержал стратегию государства в банковском секторе
Правительство поддержало обновленную стратегию государства в банковском секторе. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook.
"Это очень важный шаг, который позволит нам достичь стратегической цели - реформы государственных банков и уменьшение доли государства в банковском секторе страны. Это необходимо для ускорения экономического роста, невозможно без эффективной банковской сферы. Стратегия позволит повысить конкуренцию на банковском рынке, поддержать финансовую стабильность страны, возобновить кредитование реального сектора экономики, повысить доступность банковских услуг", - считает министр.
Он убежден, что реализация этой стратегии приведет к постепенной и прозрачной приватизации государственных банков.
В Национальном банке Украины сообщили, что доля госбанков в Украине выросла до рекордных 55%.
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