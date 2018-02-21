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Минфин до 2022 года уменьшит долю государства в банках - Данилюк

21.02.2018 13:55
Министерство финансов планирует уменьшить долю государства в банковской системе до 24% к 2022 году
Александр Данлюк (фото - пресс-служба КМУ)

Министерство финансов до 2022 года существенно уменьшит долю государства в банковской системе. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства, пишет Экономическая правда.

"Государство уменьшит долю рынка с 55% в 2017 году до 24% в среднесрочной перспективе (до 2022 года - ред.)", - сказал глава Минфина.

Кабмин планирует в 2020 году полностью выйти из капитала Укргазбанка, а в 2022 году - Приватбанка.

В текущем году международным финансовым организациям предложат войти в капитал Укргазбанка, до 2020 года предусмотрена полная продажа банка стратегическому инвестору.

100% акций Приватбанка планируется продать международному инвестору непосредственно в 2022 году.

"До конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров - международные финансовые учреждения, такие как IFC и ЕБРР в, соответственно, Ощадбанк и Укрэксимбанк", - сказал министр.

Государство обещает избегать действий, которые могут привести к росту госдоли на банковском рынке.

До национализации ПриватБанка доля государства на банковском рынке составляла 28%, уточняет издание.

Ранее Данилюк сообщил, что правительство поддержало обновленную стратегию государства в банковском секторе.

В Национальном банке Украины сообщили, что доля госбанков в Украине выросла до рекордных 55%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Министерство финансов, Данилюк
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