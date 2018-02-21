Премьер-министр поручил Минфину внести предложение по аудиту Фонда гарантирования вкладов

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал провести аудит Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает FinClub.



"Фонд гарантирования вкладов - это вопрос номер один. Я поручаю Минфину внести предложение по аудиту Фонда гарантирования вкладов физлиц", - сказал Гройсман.



По его мнению, необходимо разработать также стратегию работы с активами фонда. "Мы должны знать, что это за активы и сколько они стоят", - подчеркнул премьер-министр.



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