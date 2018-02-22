Фонд гарантирования продает кредит, обеспеченный АЗС

ФГВФЛ продает права требования по кредиту, выданному Авант-Банком

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредиту юридического лица, в обеспечение по которому передано нежилое здание - АЗС с сервисным комплексом в столице. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.



"Компания-заемщик зарегистрирована в Киеве, находится в состоянии прекращения и занимается вспомогательным обслуживанием авиационного транспорта. На начало декабря 2017 года задолженность по кредиту превысила 68 млн грн", - указывает фонд.



При этом в обеспечение по кредиту передано нежилое здание - АЗС с сервисным комплексом, которое располагается в Киеве на проспекте Воздухофлотский, 77.



Актив Авант-Банка на продажу выставляется впервые, поэтому начальная цена реализации установлена на уровне общей задолженности по кредиту - 68 млн грн.



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