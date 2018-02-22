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Фонд гарантирования продает кредит, обеспеченный АЗС

22.02.2018 11:55
ФГВФЛ продает права требования по кредиту, выданному Авант-Банком
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредиту юридического лица, в обеспечение по которому передано нежилое здание - АЗС с сервисным комплексом в столице. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Компания-заемщик зарегистрирована в Киеве, находится в состоянии прекращения и занимается вспомогательным обслуживанием авиационного транспорта. На начало декабря 2017 года задолженность по кредиту превысила 68 млн грн", - указывает фонд.

При этом в обеспечение по кредиту передано нежилое здание - АЗС с сервисным комплексом, которое располагается в Киеве на проспекте Воздухофлотский, 77.

Актив Авант-Банка на продажу выставляется впервые, поэтому начальная цена реализации установлена на уровне общей задолженности по кредиту - 68 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
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