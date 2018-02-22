Наличные курсы валют: данные на 12:00

В четверг, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,30 коп до 26,8720 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,77 коп - до 27,2107 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,07 коп и составляет 32,9070 грн, средний курс продажи - упал на 10,87 коп до 33,5500 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,39 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 4,343 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,838грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8720 27,2107 0,4343 0,4838 32,9070 33,5500 Медиана 26,9000 27,2000 0,4500 0,4810 32,9500 33,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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