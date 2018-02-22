Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,77 коп - до 27,2107 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,07 коп и составляет 32,9070 грн, средний курс продажи - упал на 10,87 коп до 33,5500 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,39 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 4,343 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,838грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8720
|
27,2107
|
0,4343
|
0,4838
|
32,9070
|
33,5500
|
Медиана
|
26,9000
|
27,2000
|
0,4500
|
0,4810
|
32,9500
|
33,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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