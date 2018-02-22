Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 22 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,05/27,07*, к 12:00 котировки составили 27,07/27,10

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - 27,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,07, максимальные - 27,11.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4762/0,4769, к 12:00 котировки составили 0,4767/0,4775.



Торги по евро начались с котировок 33,1984/33,2203, к 12:00 котировки составили 33,2798/33,3167.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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