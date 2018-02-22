Фонд гарантирования вкладов продает кредиты банка Форум

ФГВФЛ продает права требования по кредитам, обеспеченным молоко- и маслозаводами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредитам юридических лиц, в обеспечение по которым переданы комплексы действующих молоко- и маслозаводов в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.



"Одним лотом на торги выставлены права требования по четырем кредитам. Компании-заемщики зарегистрированы в Черкасской области, являются связанными между собой и входят в состав группы, специализирующейся на производстве масла, спредов и сухого обезжиренного молока. В состав группы входит несколько молоко- и маслозаводов", - уточняет ФГВФЛ.



На начало января 2018 года задолженность по договорам составила 526,18 млн грн.



В обеспечение по кредитам передано сразу несколько объектов недвижимости: объект незавершенного строительства, производственный корпус, здания и сооружения молокозавода с оборудованием (г. Шпола); комплекс зданий и нежилых помещений - здания маслозавода с оборудованием (г. Городище); комплексы зданий - здания маслозавода с оборудованием (г. Жашков).



Кроме того, в залоге у банка Форум - более 100 единиц автотранспортных средств и ценные бумаги - простые именные акции.



Начальная цена реализации лота - 92 400 615,76 грн. Аукцион состоится 14 марта в системе ProZorro.Продажи.



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