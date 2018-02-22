Межбанк закрылся котировками доллара 27,04/27,07
22.02.2018 17:24
В четверг, 22 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,05/27,07, к закрытию котировки составили 27,04/27,07
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,04, максимальные - 27,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,07 максимальные - 27,11.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4762/0,4769, к закрытию котировки составили 0,4770/0,4779.
Торги по евро начались с котировок 33,1984/33,2203, к закрытию котировки составили 33,3349/33,3691.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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