УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили о сбоях в интернет-банкинге

Два украинских финучреждения предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкингов

УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкингов. Об этом пишет FinClub.



"Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в связи с проведением технических работ с 22:00 24.02.2018 до 08:00 25.02.2018 будет недоступна система интернет-банкинга UKRSIB online", - сообщила пресс-служба УкрСиббанка.



Платежные устройства УкрСиббанка сегодня ночью не работали.



"В связи с проведением технических работ, направленных на улучшение качества сервисов, в ночь 22 февраля с 01:00 до 04:00 по Киевскому времени клиенты UKRSIBBANK BNP Paribas Group не смогут осуществлять финансовые операции по своим картам, также в это время не будут работать наши банкоматы и POS-терминалы", - сообщила пресс-служба.



Ощадбанк сегодня сделал смс-рассылку своим клиентам.



"В период с 23:00 23.02.2018 до 12:00 24.02.2018 функции в Ощад 24/7 будут частично ограничены в связи с проведением плановых технических работ", - объяснило финучреждение.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.