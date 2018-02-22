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УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили о сбоях в интернет-банкинге

22.02.2018 17:50
Два украинских финучреждения предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкингов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкингов. Об этом пишет FinClub.

"Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в связи с проведением технических работ с 22:00 24.02.2018 до 08:00 25.02.2018 будет недоступна система интернет-банкинга UKRSIB online", - сообщила пресс-служба УкрСиббанка.

Платежные устройства УкрСиббанка сегодня ночью не работали.

"В связи с проведением технических работ, направленных на улучшение качества сервисов, в ночь 22 февраля с 01:00 до 04:00 по Киевскому времени клиенты UKRSIBBANK BNP Paribas Group не смогут осуществлять финансовые операции по своим картам, также в это время не будут работать наши банкоматы и POS-терминалы", - сообщила пресс-служба.

Ощадбанк сегодня сделал смс-рассылку своим клиентам.

"В период с 23:00 23.02.2018 до 12:00 24.02.2018 функции в Ощад 24/7 будут частично ограничены в связи с проведением плановых технических работ", - объяснило финучреждение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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