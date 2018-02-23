НБУ ослабил гривню на 9 копеек
23.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копеек
На 23 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2707,1843 грн за $100;
3323,3394 грн за 100 евро;
4,7695 грн за 10 руб РФ.
На 22 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2698,8039 грн за $100;
3322,7674 грн за 100 евро;
4,7637 грн за 10 руб РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- В ЕБРР назвали условие вхождения в капитал Ощадбанка 13:47
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:34
- Наличные курсы валют: данные на 12:00 12:21
- Луценко: Допросили Гонтареву и Коломойского по делу ПриватБанка 11:45
- Криптобиржу BitFunder и ее основателя обвинили в мошенничестве 10:55