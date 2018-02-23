Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,85 коп до 26,8435 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,02 коп - до 27,1905 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,85 коп и составляет 32,9155 грн, средний курс продажи - вырос на 0,30 коп до 33,5530 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,4 коп и составляет 4,259 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,836грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8435 27,1905 0,4259 0,4836 32,9155 33,5530 Медиана 26,8750 27,2000 0,4450 0,4805 32,9500 33,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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