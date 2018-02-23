Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,02 коп - до 27,1905 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,85 коп и составляет 32,9155 грн, средний курс продажи - вырос на 0,30 коп до 33,5530 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,4 коп и составляет 4,259 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,836грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8435
|
27,1905
|
0,4259
|
0,4836
|
32,9155
|
33,5530
|
Медиана
|
26,8750
|
27,2000
|
0,4450
|
0,4805
|
32,9500
|
33,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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