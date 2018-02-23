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Наличные курсы валют: данные на 10:00

23.02.2018 10:16
В пятницу, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,85 коп до 26,8435 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,02 коп - до 27,1905 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,85 коп и составляет 32,9155 грн, средний курс продажи - вырос на 0,30 коп до 33,5530 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,4 коп и составляет 4,259 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,836грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8435

27,1905

0,4259

0,4836

32,9155

33,5530

Медиана

26,8750

27,2000

0,4450

0,4805

32,9500

33,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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