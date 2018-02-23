Луценко: Допросили Гонтареву и Коломойского по делу ПриватБанка

ГПУ допросила главу НБУ и ее заместительницу, бывших совладельцев ПриватБанка, а также некоторых госчиновников, сообщил Юрий Луценко

Генеральная прокуратура допросила председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву и экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в рамках расследований махинаций в финучреждении. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Левому берегу.



"У меня очень много вопросов к ней. Буквально недели две назад она давала многочасовые показания по другим делам. По поводу ПриватБанка, Нацбанка, других банковских учреждений. Так же, как и Рожкова", - рассказал генпрокурор.



При этом Луценко не раскрыл подробности допроса главы НБУ и суть ее показаний.



На вопрос о том, каким образом происходил допрос Коломойского, генпрокурор ответил, что бизнесмен давал показания дистанционно. Таким же образом допросили и другого бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова.



Кроме того, показания по этому делу дал ряд высокопоставленных чиновников, в частности, бывший и действующий премьер-министры, экс-глава Администрации президента, министр внутренних дел и другие.



"Приезжал (Коломойский - ред.) в посольство Украины. Чтобы долго не искать, несколько месяцев назад был допрошен еще и Боголюбов, другие руководители ПриватБанка. Сейчас проведены допросы Гонтаревой, Рожковой, Яценюка, Авакова, Ложкина, Гройсмана…", - сказал генпрокурор.

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