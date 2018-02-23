Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,40 коп - до 27,1767 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,03 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,10 коп и составляет 32,9280 грн, средний курс продажи - упал на 0,60 коп до 33,5440 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,39 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,354 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи по-прежнему составляет 4,839 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,865 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8543
|
27,1767
|
0,4354
|
0,4839
|
32,9280
|
33,5440
|
Медиана
|
26,9000
|
27,1850
|
0,4500
|
0,4810
|
32,9250
|
33,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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