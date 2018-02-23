Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,77 коп до 26,8543 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,40 коп - до 27,1767 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,03 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,10 коп и составляет 32,9280 грн, средний курс продажи - упал на 0,60 коп до 33,5440 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,39 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,354 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи по-прежнему составляет 4,839 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,865 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8543 27,1767 0,4354 0,4839 32,9280 33,5440 Медиана 26,9000 27,1850 0,4500 0,4810 32,9250 33,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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