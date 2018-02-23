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Наличные курсы валют: данные на 12:00

23.02.2018 12:21
В пятницу, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,77 коп до 26,8543 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,40 коп - до 27,1767 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,03 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,10 коп и составляет 32,9280 грн, средний курс продажи - упал на 0,60 коп до 33,5440 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,39 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,354 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи по-прежнему составляет 4,839 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,865 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,77  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8543

27,1767

0,4354

0,4839

32,9280

33,5440

Медиана

26,9000

27,1850

0,4500

0,4810

32,9250

33,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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