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В ЕБРР назвали условие вхождения в капитал Ощадбанка

23.02.2018 13:47
ЕБРР ждет изменений в законодательство, чтобы войти в капитал Ощадбанка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ждет изменений в законодательство, чтобы войти в капитал Ощадбанка, передает корреспондент LIGA.net.

"Сейчас дело за законодателями. Мы готовы двигаться согласно той дорожной карте, которую согласовали с Ощадбанком", - сказал директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Речь идет об изменении законодательного статуса госбанков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, ЕБРР
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