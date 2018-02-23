В ЕБРР назвали условие вхождения в капитал Ощадбанка
23.02.2018 13:47
ЕБРР ждет изменений в законодательство, чтобы войти в капитал Ощадбанка
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ждет изменений в законодательство, чтобы войти в капитал Ощадбанка, передает корреспондент LIGA.net.
"Сейчас дело за законодателями. Мы готовы двигаться согласно той дорожной карте, которую согласовали с Ощадбанком", - сказал директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.
Речь идет об изменении законодательного статуса госбанков.
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