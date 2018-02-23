Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,00
23.02.2018 17:09
В пятницу, 23 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,00/27,03, к закрытию котировки составили 26,97/27,00
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,99 максимальные - 27,03.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4772/0,4780, к закрытию котировки составили 0,4777/0,4786.
Торги по евро начались с котировок 33,2046/33,2414, к закрытию котировки составили 33,1731/33,2019.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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