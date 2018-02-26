Ставки по валютным депозитам снизились

Процентные ставки по гривневым вкладам выросли

За последнюю неделю валютные сбережения снизили свою доходность. Гривневые депозиты немного подорожали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.02.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.02.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,54% 7,98% 9,43% 11,85% 12,34% 12,05% USD 0,90% 0,58% 1,18% 2,07% 2,69% 3,00% EUR 0,58% 0,52% 0,72% 1,27% 1,79% 2,06%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне не изменилась для бессрочных сбережений (7,54%) и для вкладов на период до 1 месяца (7,98%). Синхронно, на 0,01 п.п., подорожали вклады на срок от 1 до 3 месяцев (9,43%), от 3 до 6 месяцев (11,85%) и от 6 до 12 месяцев (12,34%). А депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,24 п.п. до 12,05% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений упала на 0,04 п.п. и составляет 0,90% годовых. А для депозитов на период до 1 месяца ставка опустилась на 0,32 п.п. до 0,58% годовых. Синхронно, на 0,03 п.п., снизилась стоимость вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (1,18%), от 3 до 6 месяцев (2,07%) и от 6 до 12 месяцев (2,69%). Депозиты сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 3,00% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений снизилась на 0,06 п.п. и составляет 0,59% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Синхронно подешевели вклады периодом от 1 до 3 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 0,72% и до 2,06% годовых соответственно). Стоимость вкладов сроком от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,27% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. и предлагают 1,79% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 26.02.18

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